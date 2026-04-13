गॅस बिलाच्या
नावाने फसवणूक
मुंबई : महानगर गॅस कंपनीचे नाव वापरून एका वृद्ध योगशिक्षिकेची एक लाख १५ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी अंबोली पोलिसांनी अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वृद्धेला व्हॉट्सॲपद्वारे भरलेल्या बिलातील १२ रुपये थकलेले असून, ते त्वरित न भरल्यास गॅसपुरवठा खंडित होईल, असा संदेश मिळाला. त्यानंतर थकबाकी भरण्यासाठी वृद्धेला एपिके फाइल पाठवण्यात आली. त्याद्वारे वृद्धेच्या क्रेडिट कार्डचे सर्व तपशील मिळवून तिच्या खात्यातून एक लाख १५ हजार रुपये परस्पर वळते करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.