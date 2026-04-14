वैतरणा अक्षय ऊर्जा प्रकल्पाच्या खर्चात १२ कोटींची वाढ
भूसंपादनासाठी महापालिका देणार २२ कोटी रुपये
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयावर उभारण्यात येणाऱ्या अक्षय संकरित ऊर्जा प्रकल्पाच्या (जलविद्युत व तरंगता सौरऊर्जा) कामाला गती देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या ऊर्जा वहन व्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या भूसंपादन आणि मार्गाधिकार खर्चात १२ कोटी रुपयांची वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून, आता हा खर्च १० कोटींवरून २२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
या प्रकल्पासाठी विकसक मे. शापुरजी पालनजी आणि मे. महालक्ष्मी कोनाल ऊर्जा यांनी स्थापन केलेल्या मे. वैतरणा सोलर हायड्रो पावरजेन्को प्रा. लि. या कंपनीसोबत करार झाला आहे. यापूर्वी विकसकाकडे सुरक्षा ठेव म्हणून ५० कोटी रुपये ‘एस्क्रो’ खात्यात ठेवण्याची तरतूद होती. मात्र, आता याच ५० कोटींमधील १२ कोटी रुपयांचे समायोजन करून ती रक्कम भूसंपादन आणि वन विभागाच्या विविध परवानग्यांच्या खर्चासाठी वापरली जाणार आहे.
प्रकल्पाची वीजवाहिनी वनक्षेत्र आणि खासगी जमिनीतून जात आहे. वन विभागाकडून तत्त्वतः मान्यता मिळाली असली, तरी वन्यजीव मंडळाची परवानगी, झाडांची नुकसानभरपाई, पीकभरपाई आणि रेडीरेकनरमधील संभाव्य दरवाढ यामुळे खर्चात वाढ झाली आहे. आयआयटी बॉम्बेने या प्रकल्पाच्या अहवालाची तांत्रिक तपासणी केली असून, पहिल्या टप्प्यात ५.५ मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहे.
विविध वैधानिक परवानग्या आणि वनविभागाकडील तांत्रिक प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाच्या वित्तीय परिनिश्चिती कालावधीतही वाढ करण्यात आली आहे. मूळ २१० दिवसांचा कालावधी आता १,४३१ दिवसांपर्यंत (३० एप्रिल २०२६ पर्यंत) वाढवण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला आहे. मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ६९ (क) नुसार या सुधारित खर्चाला आणि मुदतवाढीला स्थायी समितीची मंजुरी मिळणे अपेक्षित असून लवकरच हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येणार आहे.
प्रकल्प : जलविद्युत आणि तरंगता सौरऊर्जा (हायब्रीड)
- सुधारित भूसंपादन खर्च : २२ कोटी रुपये
- बदल : ५० कोटींच्या सुरक्षा ठेवीतून १२ कोटींचा खर्च भागवणार.
नवीन मुदत : ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
