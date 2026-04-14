मानखुर्दमध्ये भंगाराच्या गोदामाला भीषण आग

मानखुर्दमध्ये भंगार गोदामाला भीषण आग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : मानखुर्द येथील कुर्ला स्क्रॅप परिसरात आज सकाळी भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा कोणाला दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही; मात्र मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, मानखुर्द, मंडाला येथील गोरेगाव-मुुलुंड लिंक रोडवर असलेल्या भंगार बाजार परिसरात सकाळी ८:१५च्या सुमारास आग लागली. आगीचे स्वरूप पाहून अग्निशमन दलाने सकाळी ८:१९ वाजता या आगीला ‘लेव्हल-१’ म्हणून घोषित केले. अग्निशमन दलाच्या माहितीनुसार, या ठिकाणी साठवून ठेवलेले तेलाचे कॅन, प्लॅस्टिक साहित्य, सुका कचरा आणि लाकडाचा मोठा साठा असल्याने आगीने रौद्र रूप धारण केले. धुराचे लोट दूरवर दिसत होते. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या चार गाड्या, पाच जम्बो टँकर, दोन वॉटर टँकर आणि एक क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल घटनास्थळी रवाना झाले. खबरदारीचा उपाय म्हणून १०८ रुग्णवाहिकाही तैनात करण्यात आली होती. अग्निशमन दलाला ११:०८ वाजता ही आग पूर्णपणे विझवण्यात यश आले. या घटनेत मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले असून, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
