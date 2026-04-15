कामगारांसाठी कबड्डी स्पर्धा २१ एप्रिलपासून मुंबईत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : औद्योगिक व व्यावसायिक कामगारांसाठी २९ वी राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा २१ ते २५ एप्रिलदरम्यान हुतात्मा बाबू गेनू मुंबई गिरणी कामगार क्रीडा भवन, प्रभादेवी येथे आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच महिलांसाठी २४ वी राज्यस्तरीय स्पर्धा पुरुष शहरी, पुरुष ग्रामीण व महिला अशा तीन गटांत खेळवली जाईल. प्रवेशिका स्वीकारण्याची अंतिम मुदत १७ एप्रिल आहे. याबाबतचा तपशील www.public.mlwb.in वर किंवा मंडळाच्या कार्यालयांत उपलब्ध आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, खासदार अनिल देसाई, आमदार कालिदास कोळंबकरसह कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उद्घाटनाला हजेरी लावतील. महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ अंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्या-कारखान्यांच्या पुरुष संघांसह महिला संघांसाठी ही स्पर्धा खुली आहे. अंतिम विजेत्यांना प्रति गट ५० हजार, उपविजेत्यांना ३५ हजार, उपांत्य उपविजेत्यांना २० हजार रुपये बक्षिसांसह चषक, पदके व प्रमाणपत्रे. बाहेरगावच्या संघांना प्रतिदिन चार हजार निवास-भोजन भत्ता, मुंबई-ठाणे महिलासह संघांना एक हजार प्रवास भत्ता. पुरुष संघासाठी ३००, महिलांसाठी २०० रुपये प्रवेश शुल्क. जास्तीत जास्त सहभागासाठी आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
