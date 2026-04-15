धोकादायक दरडींच्या ठिकाणी संरक्षक भिंती उभा राहणार

धोकादायक दरडींच्या ठिकाणी संरक्षक भिंती उभ्या राहणार
म्हाडाकडून ९१ जागेवर दगडी भिंत बांधण्याचे काम सुरू; पावसाळ्यात शेकडो झोपडीधारकांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : पावसाळ्यात मुंबईत ठिकठिकाणी दरड कोसळून अपघात होण्याची भीती असल्याने शेकडो कुटुंबे जीव मुठीत धरून दिवस काढतात. त्यांना यंदा मोठा दिलासा मिळणार असून, मुंबई शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात धोकादायक दरडी असलेल्या ठिकाणी पावसाळ्यात भूस्खलन होऊन अपघात घडू नये, यासाठी म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून तब्बल ९१ ठिकाणी सुमारे नऊ मीटर उंचीच्या संरक्षक भिंती उभारल्या जात आहेत. त्यामुळे परिसरातील शेकडो झोपडीधारकांना असलेली दरडीची चिंता मिटणार आहे.
मुंबई शहरात वरळी, भायखळा, शिवडी, डोंगरी, मस्जिद बंदर, शीव, मलबार हिल परिसरात तर उपनगरात घाटकोपर, कुर्ला, चांदीवली, मुलुंड, मालाड, दिंडोशी, गोरेगाव, भांडुप या परिसरात डोंगराच्या ठिकाणी असलेल्या झोपड्यांना पावसाळ्यात दरडीचा धोका असतो. अनेकदा अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळून जीवितहानी होते. त्या पार्श्वभूमीवर धोकादायक असलेल्या दरडीच्या ठिकाणांचा शोध घेऊन आणि आमदार-खासदारांनी सुचवलेल्या दरडीच्या ९१ ठिकाणी मजबूत दगडी संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाने हाती घेतले आहे. ही कामे ३१ मे अखेर पूर्ण केली जाणार असल्याचे मंडळाचे मुख्य अधिकारी सतीश भारतीय यांनी सांगितले.
डोंगर भागाला मजबुती
धोकादायक दरडीच्या ठिकाणी असलेली झाडे काढून परिसर साफ केला जातो. तसेच कमकुवत झालेला दरडीचा भाग काढून घेतला जातो. त्यानंतर खोल पाया काढून सुमारे दोन-अडीच मीटर रुंदीची दगडी भिंत उभारून परिसरातील झोपड्यांना संरक्षित केले जाते. तसेच काही ठिकाणी गरजेनुसार रॉक बोलटींग करूनही डोंगर भागाला मजबुती दिली जाते.
या ठिकाणी काम सुरू
वरळी, भायखळा, शिवडी, डोंगरी, मस्जिद बंदर, शीव, मलबार हिल परिसरात तर उपनगरात घाटकोपर, कुर्ला, चांदीवली, मुलुंड, मालाड, दिंडोशी, गोरेगाव, पश्चिम द्रुतगती मार्ग, भांडुप दरडग्रस्त परिसर असून, तेथे संरक्षक भिंतीचे काम सुरू आहे. मुंबई शहर-३० ठिकाणी, पूर्व उपनगर-५२ ठिकाणी आणि पश्चिम उपनगरात १४ ठिकाणी काम सुरू आहे.
