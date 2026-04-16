डेकोरेटरच्या गोदामाला आग
मुंबई, ता. १६ : गोरेगाव पश्चिमेतील मोतीलाल नगर परिसरात आज (ता. १६) सकाळी एका डेकोरेटरच्या साहित्याला भीषण आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती महापालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षाकडून देण्यात आली आहे.
डी-मार्टच्या समोर असलेल्या मोतीलाल नगर क्रमांक २ मधील निधी डेकोरेटर्स येथे सकाळी ९:२५ च्या सुमारास आग लागली. आगीचे स्वरूप पाहून मुंबई अग्निशमन दलाने सकाळी ९:३७ वाजता या घटनेला ‘लेव्हल-१’ ची आग म्हणून घोषित केले.
घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाच्या गाड्यांसह पोलिस प्रशासन, रुग्णवाहिका आणि संबंधित विभागाचे कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. डेकोरेशनच्या साहित्यामुळे आगीने काही काळ रौद्ररूप धारण केले होते. मात्र, अग्निशमन दलाने शर्थीचे प्रयत्न करून सकाळी ११:०८ वाजता आग पूर्णपणे विझवली. डेकोरेटरचे साहित्य मोठ्या प्रमाणावर जळून खाक झाले आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून तपास सुरू आहे.
