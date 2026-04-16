बदल न झाल्यास आमरण उपोषण
कॅबचालकांचा कंपन्यांना इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : ॲपमध्ये १७ एप्रिलला अपेक्षित बदल झाले नाहीत, तर १८ एप्रिलपासून तीन कॅबचालकांकडून आझाद मैदान येथे आमरण उपोषण करण्यात येईल, असे संघटनेने आज सांगितले. ॲप-आधारित कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराबाबत गुरुवारी ॲप-आधारित कंपन्यांसोबत परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चर्चा केल्यानंतर हा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र कामगार सभा अध्यक्ष डॉ. केशव नाना क्षीरसागर म्हणाले की, अप्पर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ओला, उबर आणि रॅपिडो या ॲप-आधारित वाहतूक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक पार पडली.
या बैठकीमध्ये ॲप-आधारित कॅबसेवांवर सरकारमान्य दर लागू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान रॅपिडो कंपनीने कॅबचालकांचे होत असलेले आर्थिक नुकसान मान्य करत त्यासाठी एक गुगल फॉर्म प्रसारित करण्याची घोषणा केली. या फॉर्ममध्ये चालकांनी त्यांच्या ट्रिपचे स्क्रीनशॉट अपलोड केल्यास, संबंधित नुकसानभरपाई थेट चालकांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असे रॅपिडोच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्यांच्या ॲपवरील दरांमध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सहाय्यक आयुक्तांकडे मुदत मागितली असून, ती मान्य करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ओला, उबर आणि रॅपिडोच्या भाडेदराबाबत कंपन्याच्या प्रतिनिधिंशी चर्चा झाली. यामध्ये दर लागू करण्यात आले असून, त्याबाबतची माहिती चालकांना देण्यात येईल.
- भरत कळसकर, अप्पर परिवहन आयुक्त
