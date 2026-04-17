मुंबई उपनगरात ८६९ रुग्णांना ८.१० कोटींची मदत
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ठरतोय ‘आधार’
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई,ता. १७ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून ८६९ गरजू रुग्णांना सुमारे आठ कोटी १० लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. ही मदत अशा रुग्णांना दिली जाते, ज्यांना इतर शासकीय योजनांतून सहाय्य मिळाले नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे अर्ज प्रक्रिया पेपरलेस करण्यात आली असून, मदत लवकर मिळू लागली आहे. तसेच विविध रुग्णालये, संस्था आणि दाते यांच्या सहकार्याने निधी अधिक प्रभावीपणे वापरला जात आहे.
या योजनेत कर्करोग, हृदयविकार, किडनी, अपघात यांसारख्या २० गंभीर आजारांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. बालकांच्या कर्करोग उपचारासाठी बीपीसीएल फाऊंडेशन आणि टाटा मेमोरियल सेंटरसोबत करार करण्यात आला असून, त्यामुळे उपचारासाठी विशेष निधी उपलब्ध होणार आहे.
१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभरात ४० हजारांहून अधिक रुग्णांना ३३३ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे गरजू रुग्णांना वेळेत आर्थिक आधार मिळत असून, त्यांचे उपचार सुलभ होत आहेत.
