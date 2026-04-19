कामगार रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करा!
खासदार वायकर यांची मागणी
मुंबई, ता. १९ : अंधेरी येथील कामगार रुग्णालयाचे रखडलेले पुनर्निर्माण तातडीने पूर्ण करून रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करावे, अशी मागणी खासदार रवींद्र वायकर यांनी केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
खासदार वायकर यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी रुग्णालयाची पाहणी करून अनेक त्रुटी व विलंब निदर्शनास आणले. २५४ कोटींचा प्रकल्प १५ वर्षांपासून अपूर्ण असून, आठ वेळा टेंडर बदलूनही काम पूर्ण झालेले नाही. नियमानुसार दोन मजल्यांची परवानगी असताना आठ मजले बांधल्यामुळे ओसी मिळालेले नाही. २०१८मधील आगीच्या दुर्घटनेनंतरही सुरक्षेकडे दुर्लक्ष झाल्याचे वायकर यांनी नमूद केले. केंद्रीय मंत्री यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई व रुग्णालय लवकर सुरू करण्याचे आश्वासन दिले तसेच तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले, अशी माहिती वायकर यांंनी दिली.
