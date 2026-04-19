डॉ. अवस्थींना अध्यक्षपद
मुंबई, ता. १९ : बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे २०२६-२७ साठी डॉ. धर्मेश अवस्थी यांनी अध्यक्षपद स्वीकारले. लालचंद शर्मा आणि माजी अध्यक्ष मु. मोहन यांच्या उपस्थितीत पदग्रहण सोहळा पार पडला. डॉ. अवस्थी यांनी मॉर्थच्या १ एप्रिल २०२६च्या खर्चवाढ भरपाई निर्देशांचे स्वागत केले. आयआयटी खडगपूर बी.टेक. पदवीधर व प्रख्यात बांधकाम व्यावसायिक असलेल्या अवस्थींच्या कंपनीने अनेक यशस्वी प्रकल्प हाती घेतले. १९४१मध्ये स्थापित ही बांधकाम ठेकेदारांची सर्वोच्च संघटना असून, तिचे २६४ अधिक शाखांतून २५,००० अधिक सदस्य आहेत, तर अप्रत्यक्ष सदस्य दोन लाखांहून जास्त आहेत.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
