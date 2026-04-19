फोर्टमधील इमारतीला
आग; पाच दुकाने खाक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : दक्षिण मुंबईतील फोर्ट परिसरातील प्रसिद्ध ‘बादशाह कोल्ड्रिंक्स’ असलेल्या उमरीकर बिल्डिंगला रविवारी (ता. १९) पहाटे भीषण आग लागली. या आगीत चार ते पाच दुकाने खाक झाली आहेत. चार तासांनंतर ही आग आटाेक्यात आली. दरम्यान, आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.
अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, एल.टी. मार्ग येथील उमरीकर बिल्डिंगमध्ये सकाळी ६.१५च्या सुमारास आग लागल्याची माहिती अग्निशमन दलाला मिळाली. ही आग अग्निशमन दलाने ‘लेव्हल-१’ची घोषित केली. या आगीमुळे सर्वत्र धूर पसरल्यामुळे त्याचा परिसरातील अन्य दुकानांना फटका बसला.
मुंबई अग्निशमन दलाच्या गाड्यांसह स्थानिक पोलिस, बेस्ट कर्मचारी आणि महापालिकेचा वॉर्ड विभाग मदतीसाठी घटनास्थळी दाखल झाला. चार तासांच्या प्रयत्नांनंतर ही आग पूर्णपणे आटाेक्यात आणण्यात यश आले. पहाटेची वेळ असल्याने माेठी अनुचित दुर्घटना टळली.
