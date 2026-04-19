सातारा जिल्हा सहकारी बोर्डाच्या
सहकार प्रशिक्षण सभागृहाचे उद्घाटन
मुंबई, ता. १९ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाअंतर्गत सातारा जिल्हा सहकारी बोर्ड, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने सातारा जिल्हा सहकारी बोर्डाच्या अद्ययावत सहकार प्रशिक्षण सभागृहाचे उद्घाटन सोमवारी (ता. २०) सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या हस्ते होईल.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सातारा जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष व माजी खासदार नितीन जाधव (पाटील) असतील. सातारा जिल्हा सहकारी बोर्ड, सहकार मंदिर, अजिंक्य कॉलनी, कॅम्प सातारा येथे पार पडणाऱ्या या उद्घाटन सोहळ्याला कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बोर्डाचे अध्यक्ष व माजी खासदार संजय मंडलिक यांची विशेष उपस्थिती असणार आहे. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रीय मजूर सहकारी संघाचे अध्यक्ष (दिल्ली) संजीव कुसाळकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे उपाध्यक्ष अर्जुनराव बोबडे, मानद सचिव रामदास मोरे, तज्ज्ञ संचालक शिवाजीराव नलावडे, सातारा जिल्हा सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष अनिल देसाई, विभागीय सहनिबंधक डॉ. महेश कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली रावल-ठाकूर, सातारा जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रिक, सातारा जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक श्रीधर कोल्हापुरे, सातारा जिल्हा सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे आणि सातारा जिल्हा सहकारी संस्थांचे सर्व उप-सहाय्यक निबंधक उपस्थित राहणार आहेत. तसेच सहकार मंत्रालय सहसचिव (सेवानिवृत्त) एस. बी. पाटील व प्राथमिक शेती संस्था विकास कक्षाचे समन्वयक रमेश बांडे यांची प्रमुख व्याख्याते म्हणून उपस्थिती लाभणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे संचालक व निमंत्रक धनंजय शेडगे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.