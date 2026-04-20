पनवेलमध्ये लिफ्टमध्ये
चार रेल्वे प्रवासी अडकले
पाऊण तासानंतर सुखरूप सुटका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : पनवेल रेल्वे स्थानकावर सोमवारी (ता. २०) सकाळी गर्दीच्या वेळी फलाट क्रमांक ७ वरील लिफ्टमध्ये बिघाड झाला. या घटनेत चार प्रवासी अडकल्याने स्थानक परिसरात काही वेळ भीतीचे वातावरण हाेते. सुमारे ४५ मिनिटांच्या प्रयत्नांनंतर अडकलेल्या सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. या घटनेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रवास ऐरणीवर आला आहे.
पनवेल रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक ७ वरील लिफ्टमध्ये साेमवारी सकाळी ७.२० वाजता तांत्रिक बाघाड हाेऊन ती बंद पडली. या लिफ्टमध्ये तीन पुरुष आणि एक महिला प्रवासी अडकली हाेती. ऐन गर्दीच्या वेळेत ही घटना घडल्याने काही वेळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली हाेती. याबाबत माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासन, पोलिस आणि तांत्रिक पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी अडकलेल्या प्रवाशांची सुटका करण्यासाठी तत्काळ प्रयत्न सुरू केले. सुमारे ४५ मिनिटांच्या प्रयत्नांनंतर सकाळी ८.०५ वाजता लिफ्ट उघडण्यात यश आले आणि सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले, अशी माहिती रेल्वेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
चौकशी हाेणार
कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी या घटनेमुळे प्रवाशांत भीतीचे वातावरण आहे. लिफ्टच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेच हा प्रकार घडल्याचा आरोप काही प्रवाशांनी केला आहे. दरम्यान, या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश रेल्वेने दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित यंत्रणेची तपासणी केली जाणार आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
