महाराष्ट्र वैद्यकीय
परिषदेची निवडणूक होणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० ः सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची मागणी फेटाळून लावत महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिल्याने डॉक्टरांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या निर्णयाचे वैद्यकीय क्षेत्रातून स्वागत करण्यात येत असून, सरकारने सुचवलेल्या नामनिर्देशित पद्धतीला विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.
यासंदर्भात डॉ. तुषार जगताप यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, निवडणूक घेणे आता बंधनकारक झाले असून, अनेक मतदान केंद्रे अद्याप निश्चित झालेली नाहीत. गेल्या वर्षी जानेवारीपासून सुरू असलेल्या गोंधळाबाबत सरकारला जाब विचारणे आवश्यक आहे. सरकारने महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची निवडणूक न घेता नामनिर्देशित पद्धत लागू करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील निवडणूक प्रक्रियेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींची निवड करण्याची पद्धतही बंद होण्याचा धोका त्यांनी व्यक्त केला. राज्यातील सर्व डॉक्टरांनी एकजुटीने उभे राहत सरकारच्या नामनिर्देशित पद्धतीला विरोध करावा, असे आवाहन डॉ. जगताप यांनी केले.
