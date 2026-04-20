‘ट्रॉमा’च्या कामगारांचा एल्गार सुरूच
पाचव्या दिवशीही ठिय्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : प्रलंबित वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी न मिळाल्यामुळे ट्रॉमा रुग्णालयातील कामगारांनी आंदोलन तीव्र केले असून, सलग पाचव्या दिवशी ‘हक्क मिळाल्याशिवाय माघार नाही’ असा एल्गार पुकारत त्यांनी रुग्णालय प्रशासन आणि कंत्राटदारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली.
ट्रामा रुग्णालयातील कामगारांचे आंदोलन दिवसेंदिवस उग्र होत असून, वेतन आणि पीएफ थकबाकीच्या मुद्द्यावर कामगार आक्रमक झाले आहेत. कामगारांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला आहे. रात्री उशिरापर्यंत गेटवर ठिय्या देत आंदोलन सुरू ठेवत, कामगार अक्षरशः गेटवरच जेवण करून लढा कायम ठेवला आहे. या आंदोलनाची दखल घेत नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी भेट घेत कामगारांच्या समस्या पालिका सभागृहात मांडल्याचे सांगितले. ‘कंत्राटदाराने कामगारांचे पैसे दिलेच पाहिजेत,’ अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली.
आरोग्यसेवेला फटका
कामगारांच्या संपाचा थेट फटका आरोग्यसेवांवर बसू लागला आहे. रुग्णालयातील कामकाज विस्कळित झाले आहे. अनेक रुग्णांना उपचारासाठी कूपर रुग्णालयाकडे पाठवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. रुग्णालयातील परिचारिकांनीही कामगारांना पाठिंबा दर्शवला आहे.
