विविध आरोग्य योजनांचे एकीकृत व्यवस्थापन करा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : राज्यातील नागरिकांना आणि गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारांच्या आर्थिक मदतीसाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध योजना राबवते. या विविध आरोग्य योजनांमधून अधिक प्रभावी व सुलभ मदत मिळावी या दृष्टीने एकीकृत व्यवस्थापन कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘मुख्यमंत्री शासकीय योजना मदत व समन्वय कक्ष’ संदर्भात आढावा बैठक झाली. बैठकीत ‘मित्रा’चे (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ आदी विविध आरोग्य योजनांमधील लाभार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. मागील वर्षभरात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पाच लाख २२ हजार, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत दोन लाख १८ हजार रुग्णांचे अर्ज प्राप्त झाले असून, विविध योजनांमधून मोठ्या प्रमाणात मदत देण्यात आली आहे.
‘वॉर रूम’ स्थापन
आतापर्यंत विविध योजनांद्वारे सुमारे ३,२४३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. आरोग्य योजनांमधील रुग्णालये व लाभार्थी यांचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी तसेच केंद्र व राज्य योजनांचे एकत्रीकरण करून एकीकृत आरोग्य लाभार्थी व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘वॉर रूम’ स्थापन करण्यात आली आहे.
