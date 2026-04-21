महापालिका सभागृहाचे कामकाज आता ‘लाईव्ह’

महापालिका सभागृहाचे कामकाज आता ‘लाइव्ह’
नगरसेवकांच्या कामगिरीवर थेट नजर; सत्ताधारी-विरोधकांच्या भूमिकाही स्पष्ट होणार
मुंबई, ता. २१ : मुंबई महापालिकेच्या सभागृहातील कामकाजाचे सोमवारपासून (ता. २०) थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिका सभागृहात कसे कामकाज होते, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे नगरसेवक तसेच आपण निवडून दिलेला नगरसेवक कशाप्रकारे पालिकेचे कामकाज करतात हे मुंबईकरांना आता कळू शकेल.
मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात महापौरांच्या अपमान नाट्यावर शिवसेनेच्या विशाखा राऊत यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडला असताना विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी त्यास समर्थन दिले; मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे पक्षाबाबत किशोरी पेडणेकर यांनी जे एक वक्तव्य केले होते, त्या वेळी त्यावर भाजपचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे पालिका सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवकांमध्ये मोठी चकमक झाली आणि रणकंदन झाले होते. त्या वेळी किशोरी पेडणेकर यांनी, नेमके काय वादग्रस्त वक्तव्य केले, हे सभागृहात थेट प्रक्षेपण सेवा उपलब्ध नसल्याने उघड होऊ शकले नाही. त्यानंतर त्याच दिवशी महापौर रितू तावडे यांनी, २४ तासांत पालिका सभागृहातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याबाबत घोषणा केली होती; मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता महापालिका सभागृहातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू झाले. त्यामुळे पालिकेतील कामकाजात पारदर्शकता ठेवण्यात मदत होणार आहे.
ठाकरे गट, काँग्रेसची मागणी
शिवसेना ठाकरे गटाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका आणि माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी महापालिकेच्या सभागृहातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवक हैदर अली असलम शेख यांनीही तशी मागणी केली होती.
