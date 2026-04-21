नगरसेवकांसाठी स्वतंत्र पार्किंगला विरोध
मेट्रो किंवा बेस्टने प्रवास करा; आयुक्तांना पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : महापालिका मुख्यालयासमोरील जिमखान्याच्या भूखंडावर नगरसेवकांसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था करण्याच्या प्रस्तावावरून आता नवा वाद उफाळून आला आहे. नगरसेवकांनी स्वतःच्या गाड्यांसाठी पार्किंगची मागणी करण्याऐवजी बेस्ट बस किंवा मेट्रो-३ यासारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, अशी भूमिका घेत एका सामाजिक संस्थेने पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
काही दिवसांपूर्वी पालिकेबाहेर मुख्य रस्त्यावर गाड्या उभ्या केल्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी सुमारे २० नगरसेवकांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. त्यानंतर भाजप पुरस्कृत एका प्रस्तावाद्वारे पालिका मुख्यालयासमोरील जिमखान्याच्या जागेवर नगरसेवकांसाठी स्वतंत्र पार्किंग आणि नवीन सभागृह उभारण्याची मागणी करण्यात आली होती.
कन्झर्व्हेशन ॲक्शन ट्रस्ट या सामाजिक संस्थेने पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून यावर आक्षेप घेतला आहे. पत्रात नमूद केल्यानुसार, जे नगरसेवक बेकायदा पार्किंगचा दंड भरण्यास कचरत आहेत त्यांनी खरं तर बेस्ट आणि नुकत्याच सुरू झालेल्या मेट्रो-३ सेवेचा लाभ घ्यावा. लोकप्रतिनिधींनीच सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करून आदर्श घालून दिला पाहिजे. नवीन बांधकाम करण्याऐवजी सध्याच्या पालिका जिमखान्याचे नूतनीकरण करावे. हा जिमखाना केवळ पालिकेच्याच नव्हे तर इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीही खुला करावा, जेणेकरून त्याचा वापर वाढेल.
या पत्राद्वारे वडाळ्यातील मिठागराच्या जमिनीवर आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र जिमखाना उभारण्याच्या चर्चेवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. मिठागराच्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करणे हे कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन ठरेल, असा इशारा कॅटने दिला आहे. त्याऐवजी मंत्रालयाजवळील सचिवालय जिमखान्याचेच नूतनीकरण करून अधिकाऱ्यांच्या सुविधेसाठी तो अधिक सक्षम करावा, अशी सूचना या संस्थेने केली आहे.
सामाजिक संस्थेने आपल्या पत्रात पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर विशेष भर दिला आहे. मुंबईतील मोकळ्या जागा आणि मिठागरे ही शहराची फुप्फुसे आहेत. त्यामुळे तिथे कोणतेही नवीन बांधकाम न करता आहे त्या सुविधांचा योग्य वापर करण्यावर भर द्यावा, जेणेकरून पर्यावरणाचे रक्षण होईल आणि वाहतूक कोंडीची समस्याही कमी होईल, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
