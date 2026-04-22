विरोधकांचे महिलाप्रेम ‘पुतना मावशी’चे!
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची टीका
मुंबई, ता. २२ : ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियमा’ला विरोध करणाऱ्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि प्रणिती शिंदे यांना घराण्याचा वारसा मिळाला आहे. त्यांना महिला आरक्षणाचे वावडे आहे. या दोघींचे महिलाप्रेम म्हणजे ‘पुतना मावशी’चे प्रेम आहे, अशी खरमरीत टीका शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
‘बाळासाहेब भवन’ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. गोऱ्हे यांनी काँग्रेसवर प्रहार केला. राजीव गांधी यांनी शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम महिलांच्या न्याय हक्कांना डावलले. त्यांनी केवळ धनदांडग्यांची बाजू घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये कायद्यात सुधारणा करून मुस्लिम भगिनींना पोटगीचा अधिकार मिळवून दिला. १९८६ मध्येच आरक्षण मिळाल्याचा काँग्रेस खासदारांचा दावा असत्य असल्याचे सांगितले. आरक्षण आधीच मिळाले होते, तर १९९६ मध्ये पुन्हा विधेयक आणण्याची गरज का पडली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
काँग्रेसला महिला आरक्षण नको!
भारतीय संसदेत महिलांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी चिंता व्यक्त केली. रवांडा (६४ टक्के) आणि क्युबा (५७ टक्के) यांसारख्या देशांचे उदाहरण देत, काँग्रेसला पुढील ४० वर्षे महिलांना आरक्षणापासून वंचित ठेवायचे आहे, असा आरोप त्यांनी केला. मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध करून काँग्रेस महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या आड येत असल्याची टीका त्यांनी केली.
