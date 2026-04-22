‘केईएम’चे नामकरण ‘कौशल्य
एकलव्य मेमोरियल’ करा!
मंगलप्रभात लोढा यांची पालिकेकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : मुंबईतील ऐतिहासिक ‘किंग एडवर्ड मेमोरियल’ (केईएम) रुग्णालयाचे नाव ‘कौशल्य एकलव्य मेमोरियल’ रुग्णालय करावे, अशी आग्रही मागणी कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांना पत्र लिहिले आहे.
भारत देश स्वदेशी वारसा पुनर्प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आजही अनेक संस्था वसाहतवादी काळातील नावे वापरतात. ‘किंग एडवर्ड मेमोरियल’ऐवजी भारतीय इतिहास आणि मूल्यांना सन्मान देणारे नाव भावी पिढीला प्रेरणा देईल. या बदलामुळे ‘केईएम’ हे संक्षिप्त नाव तेच राहील, केवळ त्याचा अर्थ बदलेल, असे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनीही या मागणीला दुजोरा दिला असून, नामांतर आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
नामांतरापेक्षा रुग्णांना सुविधा द्या!
लोढा यांची ही मागणी अतिशय हास्यास्पद आहे. तुम्ही तुमचे टॉवर उभारताना इंग्रजी नावे देता, तेव्हा स्वदेशी आठवत नाही का, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी उपस्थित केला. केवळ नावे बदलण्यापेक्षा रुग्णालयातील रुग्णांना दर्जेदार सुविधा आणि औषधे कशी मिळतील, याकडे मंत्र्यांनी लक्ष द्यावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
