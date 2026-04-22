टॅक्सीचालकांच्या मराठीसाठी आज बैठक
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अभ्यासक्रम ठरविणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला, उबर ई-टॅक्सीच्या वाहनचालकांना मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत गुरुवारी (ता. २३) विशेष बैठक बोलावली आहे.
परिवहन विभागाने ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय न राहता अमराठी वाहनचालकांमध्ये मराठीबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारा ठरावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यानुसार अमराठी वाहनचालकांना मराठीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा उज्ज्वला मेहेंदळे तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप ढवण, महेश केळुसकर, संतोष राणे, अशोक बागवे, बाळ कांदळकर, सुनील तांबे, शिवाजी गावडे, सतीश सोळांकुरकर, अरुण म्हात्रे, एकनाथ आव्हाड, प्रसाद कुलकर्णी, प्राचार्य अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ साहित्यिका अनुपमा उजगरे, दीपा ठाणेकर आणि मनीषा राजपूत आदींच्या मार्गदर्शनामुळे या मोहिमेला बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
आराखड्यावर चर्चा
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. २३) ११ वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठी भाषेची अनिवार्यता, अंमलबजावणीची रूपरेषा आणि प्रशिक्षणाचा आराखडा यावर व्यापक चर्चा होणार आहे. वाहनचालक आणि प्रवाशांमधील संवाद सुलभ करण्यासोबतच मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे.
