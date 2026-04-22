बुलेट ट्रेनची मार्गिका बसविण्यास वेग
‘जे-स्लॅब’ प्रणालीचा भारतात पहिल्यांदाच वापर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात आता ट्रॅक (मार्गिका) बसविण्याचे काम वेगात सुरू आहे. जपानमध्ये वापरली जाणारी ‘जे-स्लॅब’ प्रणाली भारतात पहिल्यांदाच वापरली जात आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन अधिक सुरक्षित आणि स्थिरपणे धावू शकणार आहे.
बुलेट ट्रेनच्या ट्रॅकमध्ये आरसी ट्रॅक बेड, सिमेंट ॲस्फाल्ट मॉर्टार (सीएएम), प्रीकास्ट स्लॅब आणि रूळ असे चार मुख्य भाग असतात. गुजरातमधील किम आणि आनंद येथे तयार होणारे हे स्लॅब ठरावीक मापांनुसार बनवले जातात. सध्या एकूण १० ट्रॅक कन्स्ट्रक्शन बेस कार्यरत आहेत. त्यापैकी चार सुरत-बिलीमोरा-वापी भागात, तर सहा वडोदरा-आनंद-अहमदाबाद भागात आहेत. या ठिकाणांहून ट्रॅक बसविण्याचे काम सोप्या पद्धतीने केले जाते. सध्या १८५ किमीपर्यंत आरसी ट्रॅक बेड तयार झाला, तर १८८ किमीपर्यंत स्लॅब तयार झाले आहेत. यापैकी ७० किमीवर ट्रॅक बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर
हे संपूर्ण काम अत्याधुनिक यंत्रांच्या मदतीने केले जात आहे. २५ मीटर लांबीचे रूळ जोडून २०० मीटर लांबीचे पॅनेल तयार केले जातात. हे पॅनेल ३२० किमी प्रतितास वेगाने धावणाऱ्या बुलेट ट्रेनसाठी योग्य असतात. विशेष यंत्रांच्या मदतीने स्लॅब अचूकपणे बसवून रूळ बसवले जातात. या तंत्रज्ञानामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम जलद गतीने पुढे जात आहे.
