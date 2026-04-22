रितेश-जेनेलिया देशमुख ‘एसटी’चे ब्रँड ॲम्बेसेडर

रितेश-जिनिलिया देशमुख
‘एसटी’चे ब्रँड ॲम्बेसेडर
मुंबई, ता. २२ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आणि परिवहन खात्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना’च्या जनजागृती उपक्रमाला बळकटी देण्यासाठी अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख यांची पुढील पाच वर्षांसाठी एसटीचे ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात हा कार्यक्रम पार पडला.
एसटी महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध जनजागृती मोहिमांना अधिक प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचविणे तसेच परिवहन विभागाच्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना’ची जनजागृती अधिक परिणामकारक करण्याच्या उद्देशाने ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेषतः रस्ता सुरक्षा, प्रवासी जनजागृती आणि सामाजिक संदेशांच्या प्रसारासाठी या दोन्ही कलाकारांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले.
