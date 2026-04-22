सायबर गुन्ह्यांसाठी ‘एपीके’ची विक्री
आरोपी झारखंडचे, बिहारमधून अटक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : व्हॉट्सॲप मेसेज किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून बनावट एपीके फाईल पाठवून नंतर संबंधितांच्या मोबाईलचा ताबा घेत बँक खाती रिकामी करण्याचा प्रकार सायबर गुन्हेगारीत वाढला आहे. या एपीके फाईल तयार करून देशभरातील भामट्यांना विकणाऱ्या तिघांना सायबर पोलिसांनी बिहारमधून बेड्या ठोकल्या.
महानगर गॅस कंपनीच्या नावे बनावट मेसेज आणि त्याद्वारे एपीके फाईल पाठवून नागरिकांना लुटण्याचे सत्र शहरात सुरू आहे. इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅसटंचाईमुळे यानिमित्ताने होणारी फसवणूक शिगेला पोहोचली आहे. अलीकडेच भामट्यांनी वांद्रे येथील एका वृद्धाकडून अशाच प्रकारे २.३५ लाख रुपये परस्पर उकळले. या गुन्ह्याचा तपास करताना सायबर प्रयोगशाळेतील उपनिरीक्षक धनवेश पाटील यांनी एपीके फाईलचे तांत्रिक विश्लेषण करून झारखंड येथील आरिफ अन्सारीचा सहभाग स्पष्ट केला. त्यानुसार सायबर पथक झारखंड येथे धडकले; मात्र आरिफ तेथून पसार झाला होता. पथकाने झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या राज्यांत त्याचा पाठलाग केला. अखेर बिहारमधून आरिफसह त्याच्या दोन साथीदारांना अटक करण्यात आली.
फसवणुकीचे तंत्र
आरोपींच्या मोबाईल विश्लेषणात त्यांनी एपीके फाईल तयार करून देशभर विकल्याचे आणि फसवणुकीसाठी अनेकांना पाठवल्याचे पुरावे उघड झाले. सायबर गुन्ह्यांविरोधी लढ्यातील ही मोठी कारवाई मानली जाते. आजवर बँक खाती पुरवणाऱ्या तळातील आरोपींपर्यंत मर्यादित असलेले अटकसत्र या कारवाईमुळे थेट सायबर भामट्यांना फसवणुकीचे तंत्र पुरवण्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
