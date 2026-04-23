हिंद मजदूर किसान पंचायत, महाराष्ट्राच्या अध्यक्षपदी कपिल पाटील यांची फेर निवड

कपिल पाटील यांची फेरनिवड
मुंबई, ता. २३ ः राज्यातील वाढते कंत्राटीकरण आणि खासगीकरणाला विरोध करण्याचा निर्धार हिंद मजदूर किसान पंचायतने केला आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य परिषदेत जॉर्ज फर्नांडिस प्रणीत सर्व संघटनांनी एकजुटीने संघर्ष करण्याचे ठरवले आहे. सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक समन्वय समितीच्या संपाला पाठिंबा देण्याचा ठरावही परिषदेने मंजूर केला.
समाजवादी नेते कपिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. एचएमकेपी या फेडरेशनच्या महाराष्ट्र अध्यक्षपदी कपिल पाटील यांची फेरनिवड करण्यात आली. सरचिटणीसपदी मुंबई लेबर युनियनचे नेते संजीव पुजारी आणि संघटन सचिवपदी दी म्युनिसिपल युनियनचे नेते रमाकांत बने यांची एकमताने निवड करण्यात आली.
