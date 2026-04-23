शस्त्रासह दोन तरुणांना अटक
सतर्क वाहतूक पोलिसांमुळे शस्त्र हस्तगत
मुंबई, ता. २३ ः सतर्क वाहतूक पोलिसांमुळे छत्रपती संभाजीनगर येथून मुंबईत अवैधरीत्या शस्त्र घेऊन आलेल्या दोन तरुणांना पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई गुरुवारी अँटॉप हिल परिसरात करण्यात आली.
वाहतूक पोलिस शिपाई प्रभाकर पवार आणि शरद आव्हाड हे मोनो रेल्वे स्थानकाजवळ वाहतूक नियमन करीत होते. तेव्हा त्यांना काळ्या काचा असलेली कार भरधाव जाताना दिसली. संशय आल्याने दोघांनी या कारचा पाठलाग केला. पोलिसांना बघून कारचा वेग आणखी वाढला. अखेर पोलिसांनी ती अडवलीच. तेव्हा कारमधून दोन तरुण बाहेर पडले. लगबगीत त्यांनी एक पिशवी रस्त्याच्या कडेला फेकली. या पिशवीत देशी बनावटीचा कट्टा आढळला.
पोलिस शिपाई पवार आणि आव्हाड यांनी अधिकची कुमक मागवून दोघांना ताब्यात घेतले. या गडबडीत आरोपींचा तिसरा साथीदार संधी साधून पळून जाण्यात यशस्वी ठरला. आदिल खान आणि इम्रान खान अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांना वडाळा टीटी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पोलिसांनी अवैधरीत्या शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी त्यांना अटक केली. या शस्त्राचा वापर ते कुठे, कसा करणार होते, याबाबत तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
