विशेष ब्लॉकमुळे
प्रवाशांचे हाल
अनेक लोकल विलंबाने
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : मध्य रेल्वेच्या कल्याण-कसारा तिसऱ्या मार्गिकेच्या कामासाठी घेण्यात आलेल्या १५ तासांच्या विशेष ब्लॉकचा शनिवारी (ता. २५) प्रवाशांना मोठा फटका बसला. दुपारी १२ ते पहाटे ३ वाजेपर्यंत उंबरमाळी-आटगावदरम्यान ब्लॉक असल्याने आसनगाव-कसारा लोकल सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली.
ब्लॉकदरम्यान बहुतांश गाड्या आसनगाव, टिटवाळा किंवा वासिंद येथेच थांबवल्याने प्रवाशांची गैरसोय झाली. अनेकांना बस किंवा खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागला. सीएसएमटीहून सकाळी ९.३४ ते रात्री ९.३२ दरम्यान सुटणाऱ्या गाड्या आसनगावपर्यंतच धावत असल्याने मोठा विलंब झाला. काही गाड्या टिटवाळा येथेच थांबविण्यात आल्या. कसाऱ्याहून येणाऱ्या गाड्याही आसनगाव किंवा टिटवाळा येथूनच सुरू करण्यात आल्या. दरम्यान, कसारा-सीएसएमटी दुपारी २.४२ वाजताची लोकल रद्द करण्यात आल्याने उरलेल्या गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी झाली. मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांवरही परिणाम होऊन काही गाड्या रद्द, तर काही वळविण्यात आल्या असून २५ ते ३० मिनिटांचा विलंब झाला.
