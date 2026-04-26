मैदानात धुमश्चक्री! प्रिमिअर ताडवागळेने मोडले जेएसडब्ल्यूचे वर्चस्व; पोर्ट ट्रस्ट आणि शिवशक्तीही अजिंक्य

प्रीमियर ताडवागळेला जेतेपद
जेएसडब्ल्यूवर दमदार विजय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने आयोजित राज्यस्तरीय कामगार कबड्डी स्पर्धेचा अंतिम थरार शनिवारी दादर येथे (कामगार क्रीडा भवन) रंगला. अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या या लढतीत अलिबागच्या प्रीमियर ताडवागळे संघाने बलाढ्य जेएसडब्ल्यू डोलवीचा विजयरथ रोखत ग्रामीण गटाचे जेतेपद पटकावले. दुसरीकडे शहरी गटात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि महिलांमध्ये शिवशक्ती संघाने आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
पुरुष ग्रामीण गटाचा अंतिम सामना श्वास रोखून धरायला लावणारा ठरला. सलग पाच वेळा चॅम्पियन राहिलेल्या जेएसडब्ल्यू डोलवीने पहिल्या डावात १८-१४ अशी आघाडी घेतली. सामन्याच्या शेवटच्या ३० सेकंदांत जेएसडब्ल्यूकडे दोन गुणांची निसटती आघाडी होती. त्यांचा एकमेव खेळाडू ऋतिक पाटील मैदानात होता. मात्र प्रीमियरच्या बचावफळीने त्याला जागीच ‘गार’ केले आणि ऑलआऊटचे तीन गुण वसूल करीत ३९-४० अशा अवघ्या एका गुणाने ऐतिहासिक विजय मिळवला. मिथुन मोकस आणि रोशन मढवी यांनी चढाईत, तर प्रणीत रहाटे आणि अजय मोरे यांनी पकडीत कमाल केली.
पुरुष शहरी गटात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विरुद्ध न्यू इंडिया इन्शुरन्स यांच्यात ‘काँटे की टक्कर’ झाली. मध्यांतरापर्यंत ११-१७ ने पिछाडीवर असलेल्या पोर्ट ट्रस्टने दुसऱ्या डावात १७-०८ असे जोरदार पुनरागमन केले. प्रतीक जाधवची चढाई आणि तेजस टक्केच्या अचूक पकडीमुळे पोर्ट ट्रस्टने २८-२५ अशा फरकाने बाजी मारली. महिलांच्या खुल्या गटात मात्र शिवशक्ती संघाने एकतर्फी वर्चस्व गाजवले. रुबी कन्स्ट्रक्शनविरुद्ध खेळताना शिवशक्तीने ४२-२७ असा दणदणीत विजय मिळवला. सोनाली शिंगटे आणि रुणाली भुवड यांच्या तुफानी चढायांपुढे प्रतिस्पर्धी संघ निष्प्रभ ठरला.
या २९व्या औद्योगिक आणि २४व्या महिला स्पर्धेत राज्यातील १०२ संघ उतरले होते. अर्जुन पुरस्कार विजेते माया आक्रे आणि अशोक शिंदे, कल्याण आयुक्त भास्कर मोरडे यांच्या हस्ते विजेत्यांना गौरविण्यात आले. मुंबई शहर कबड्डी असोसिएशनच्या सहकार्याने पार पडलेल्या या स्पर्धेचे सूत्रसंचालन विनय थळे यांनी केले.
