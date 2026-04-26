पुढील चार दिवस घामाच्या धारा
मुंबईत उष्ण, दमट हवामानाचा अंदाज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : एप्रिल महिना संपताना मुंबईकरांचा चांगलाच घाम निघणार आहे. मुंबईसह लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये पुढील चार दिवस उष्ण आणि दमट हवामान राहणार असल्याने मुंबईकरांना आता उन्हाच्या कडाक्यासोबतच घामाच्या धारांचाही सामना करावा लागणार आहे, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आएडी) वर्तविला आहे.
मुंबई आणि ठाणे परिसरात २९ एप्रिलपर्यंत हवामान कोरडे राहणार असले, तरी उकाडा मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि रायगडमधील काही भागांत उष्ण व दमट स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तापमानाचा पारा वाढलेला असताना हवेतील आर्द्रतेमुळे प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा अधिक उष्णतेची जाणीव होऊ शकते. केवळ मुंबईच नाही, तर रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतही उन्हाचा चटका जाणवणार आहे. रत्नागिरीत काही ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता असली तरी आर्द्रतेमुळे उकाड्यात घट होण्याची चिन्हे कमीच आहेत. पालघरमध्ये मात्र हवामान पूर्णपणे कोरडे राहील.
शनिवारी रात्री मुंबईत दादर, माटुंगा, शीव भागात रात्री उशिरा पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्या; मात्र त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. मुंबईत अंगाची लाही लाही करणारा उष्मा अद्याप कायम आहे.
काय काळजी घ्याल?
- जास्तीत जास्त पाणी प्या.
- दुपारी बाहेर पडताना डोक्याला टोपी वा रुमाल बांधा.
- सुती आणि सुटसुटीत पोशाख परिधान करा.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
