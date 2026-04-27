बुलेट ट्रेनसाठी अत्याधुनिक पूल उभारणी
१२ मजली इमारतीएवढी उंची; साबरमती नदीपात्रातील बांधकाम पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत अहमदाबाद येथील साबरमती नदीवर उभारला जाणारा पूल जलद गतीने आकार घेत आहे. सुमारे ३६ मीटर (११८ फूट) उंचीचा, १२ मजली इमारतीएवढा हा पूल ४८० मीटर लांबीचा असून, पश्चिम रेल्वेच्या अहमदाबाद-दिल्ली मुख्य मार्गाच्या समांतर उभारला जात आहे.
हा पूल साबरमती बुलेट ट्रेन स्थानकापासून सुमारे एक किमी, तर अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्थानकापासून सुमारे चार किमी अंतरावर आहे. पुलाचे आठही गोलाकार पाय पूर्ण झाले असून, त्यांचा व्यास ६ ते ६.५ मीटर आहे. यापैकी चार पाय नदीपात्रात, दोन किनाऱ्यावर आणि दोन नदीबाहेरील भागात उभारण्यात आले आहेत. पायांची उंची ३१ ते ३४ मीटरदरम्यान आहे. नदीच्या प्रवाहाला अडथळा येऊ नये यासाठी पायांची रचना विशेष पद्धतीने करण्यात आली आहे. हा पूल ७६ मीटरचे पाच स्पॅन आणि ५० मीटरचे दोन स्पॅन अशा एकूण सात स्पॅनचा असून प्रत्येक स्पॅन २३ सेगमेंट्स वापरून ‘इन-सिटू’ पद्धतीने उभारला जात आहे.
कॅन्टिलीव्हर तंत्राचा प्रभावी वापर
पुलाच्या बांधकामासाठी ‘बॅलन्स्ड कॅन्टिलीव्हर’ तंत्राचा वापर केला जात असून, या तंत्रामुळे नदीत स्कॅफोल्डिंग उभारण्याची गरज भासत नाही. प्रत्येक पियरपासून दोन्ही बाजूंनी संतुलित पद्धतीने भाग जोडून पोस्ट-टेंशनिंगद्वारे मजबूत आणि सलग ब्रिज डेक तयार केला जातो. आतापर्यंत पायाभूत व सबस्ट्रक्चरशी संबंधित सर्व कामे पूर्ण झाली असून, ७६ मीटरचे तीन स्पॅनही पूर्ण झाले आहेत. सध्या पियर हेड बांधकाम आणि सेगमेंट कास्टिंगसह सुपरस्टक्चरचे काम सुरू आहे.
नदी प्रवाह अबाधित ठेवण्यावर भर
बांधकामादरम्यान नदीचा नैसर्गिक प्रवाह अबाधित राहावा, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तात्पुरत्या तटबंदीमध्ये ह्यूम पाइप कल्व्हर्ट्स बसवण्यात आले असून, नैसर्गिक जलनिकासी मार्ग कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे काम सुरू असतानाही साबरमती नदीचा प्रवाह सुरळीत आणि अखंडित राहतो आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
