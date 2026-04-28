मराठीसाठी ‘परिवहन’ची विशेष मोहीम
अमराठी चालकांना देणार मराठीचे धडे : मंत्री प्रताप सरनाईक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : रिक्षा व टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने १ मे ते १५ ऑगस्टदरम्यान विशेष पडताळणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेचे नेतृत्व अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवींद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपविण्यात आले असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी (ता. २८) पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर उपस्थित होते.
रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या बैठकीत सर्वांनी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद देत पाठिंबा दर्शविल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे, ही भूमिका सर्वांनी मान्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सर्व ५९ परिवहन विभागांना (आरटीओ) १ मेपासून विशेष तपासणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन व बेकायदा वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे; मात्र केवळ मराठी येत नाही म्हणून परवाना रद्द केला जाणार नसून, इतर कायदेशीर तरतुदींनुसारच कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. मिरा-भाईंदर येथील मोहिमेत ३,४४३ रिक्षांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ५६५ चालकांना मराठीचे ज्ञान सिद्ध करता आले नाही; मात्र त्यांनी भाषा शिकण्याची तयारी दर्शविल्याची माहितीही या वेळी देण्यात आली.
मराठी शिक्षण सुविधा
इच्छुक चालकांसाठी आरटीओ कार्यालयांमध्ये मराठी शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद’ व ‘मुंबई मराठी साहित्य संघ’ यांच्या सहकार्याने प्रशिक्षण, तसेच पुस्तिका व ई-पुस्तिका दिल्या जाणार आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर चालकांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, परवाना नूतनीकरणासाठी ते आवश्यक राहील, असेही परिवहनमंत्र्यांनी सांगितले.
कारवाईचा इशारा
मराठी शिकण्याची संधी देऊ; पण नियमभंग सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही मंत्री सरनाईक यांनी दिला. १०० दिवसांच्या मोहिमेनंतर १६ ऑगस्टला अहवाल सादर करून पुढील निर्णय घेतले जाणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
