माझगावमधील झोपड्यांना भीषण आग
मुंबई, ता. २८ : माझगाव येथील हॅन्कॉक पुलाजवळ असलेल्या एकतानगर परिसरात मंगळवारी (ता. २८) सकाळी भीषण आग लागली. या आगीत सात ते आठ झोपड्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार आज सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास ही आग लागली. तळमजला अधिक एक आणि दोनमजली असलेल्या सात ते आठ झोपड्यांपुरती ही आग मर्यादित होती. आगीची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाने त्वरित घटनास्थळी धाव घेत सकाळी ११:०३ वाजता याला लेव्हलची आग घोषित केले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून दुपारी एक वाजताच्या सुमारास आगीवर नियंत्रण मिळविले. या दुर्घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. दरम्यानस आगीमुळे स्थानिकांचे घरगुती सामान आणि झोपड्यांचे नुकसान झाले आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.
