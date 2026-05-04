आरेतील ६५ एकर जागेवर वृक्ष लागवडीचे नियोजन करा

आरेतील ६५ एकर जागेवर
वृक्षलागवडीचे नियोजन करा
पालकमंत्री आशीष शेलार यांचे निर्देश
मुंबई, ता. ४ : आरे वसाहतीमधील विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील सुमारे ६५ एकर मोकळ्या जागेवर येत्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्याचे नियोजन करा. आरे जंगलाची घनता वाढवण्यासाठी तातडीने कृती आराखडा तयार करा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या ३०० कोटी वृक्षलागवड मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर, शेलार यांनी आज आरे वसाहतीची पाहणी केली. मुंबईचे वाढते तापमान आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी उपनगरातील हरित क्षेत्र वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला. या दौऱ्यात जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महापालिका आणि एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शेलार यांनी गोरेगाव पशुवैद्यकीय रुग्णालय, महानंद डेअरी मुख्यालय, राज्य राखीव पोलिस बल, फोर्स वन कार्यालय, कृषी उद्योग विकास महामंडळ आणि मॉडर्न बेकरी कॅम्पस या भागांची पाहणी केली. या कार्यालयांच्या परिसरात सुमारे ६५ एकर जागा वृक्षारोपणासाठी उपलब्ध होऊ शकते. या जागांवर स्थानिक प्रजातींची झाडे लावण्यासोबतच, जिथे शक्य आहे तिथे ‘मियावाकी’ पद्धतीने घनदाट जंगले विकसित करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
मुंबईच्या फुप्फुसाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. केवळ झाडे लावून चालणार नाही, तर जंगलाची घनता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म नियोजन करणे आवश्यक आहे.
- ॲड. आशीष शेलार, पालकमंत्री
