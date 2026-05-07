नायर मार्ड संघटनेच्या अध्यक्षपदी डॉ. यशवंत अबनावे
२०२५-२६ वर्षासाठी नव्या समितीकडे जबाबदाऱ्यांचे हस्तांतरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : नायर मार्ड संघटनेच्या अध्यक्षपदी डॉ. यशवंत अबनावे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सतर्फे निवृत्त अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय जाधव यांनी नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. यशवंत अबनावे यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली.
नायर रुग्णालयातील मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय जाधव हे अध्यक्षपदावरून निवृत्त झाले. त्यानंतर डॉ. यशवंत अबनावे यांच्या संघटनेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. अधिकृत समिती हस्तांतरण समारंभ यशस्वीरीत्या पार पडला.
२०२५-२६ या वर्षासाठी कार्यकारिणीकडून नव्याने स्थापन समितीकडे अधिकृतरीत्या जबाबदाऱ्यांचे हस्तांतरण करण्यात आले. या वेळी निवासी डॉक्टर, सल्लागार, प्रशासन व समिती सदस्यांचे आभार व्यक्त केले.
नवीन समिती गठित करण्याची प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक व लोकशाही पद्धतीने राबविण्यात आली. खुल्या नामांकन प्रक्रियेद्वारे इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले, त्यानंतर सर्व उमेदवारांना स्वतःची भूमिका व दृष्टिकोन मांडण्याची संधी देण्यात आली. सर्व निवासी डॉक्टरांच्या चर्चेनंतर आणि एकमताने नवीन समितीची निवड करण्यात आली.
अशा झाल्या नियुक्त्या
- अध्यक्ष - डॉ. यशवंत अबनावे
- सर्वसाधारण सचिव - डॉ. पूजा अग्रवाल
- उपाध्यक्ष - डॉ. अमन म्हस्के, डॉ. निखिल गोपाल
- खजिनदार - डॉ. बालमुरुगन, डॉ. शंकर जगताप
