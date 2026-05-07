कडक उन्हात राबणाऱ्या स्वच्छता दूतांना पालिकेचा आधार
चौक्यांवर मिळणार ओआरएस, पाणी; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मुंबईत सध्या उन्हाचा पारा वाढल्याने जनजीवन विस्कळित झाले असताना, शहराच्या स्वच्छतेसाठी अहोरात्र मैदानावर राबणाऱ्या ४० हजार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी महापालिका प्रशासन सरसावले आहे. कडक उन्हामुळे होणारा उष्माघात आणि निर्जलीकरण टाळण्यासाठी सर्व स्वच्छता चौक्यांवर तातडीने पिण्याचे पाणी आणि ओआरएस पावडरची व्यवस्था करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत.
मुंबईला स्वच्छ ठेवण्यासाठी सुमारे ४० हजार सफाई कामगार भरउन्हात आपले कर्तव्य पार पाडत असतात. वाढत्या तापमानामुळे या कर्मचाऱ्यांना चक्कर येणे, शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, प्रत्येक चौकीत कर्मचाऱ्यांसाठी पाण्याची पुरेशी सोय आणि ओआरएस पाकिटांची उपलब्धता असावी.
महापालिकेचे कर्मचारी कोणत्याही परिस्थितीत आपले कर्तव्य बजावत असतात. मात्र, सध्याची उष्णतेची परिस्थिती पाहता कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. उष्णतेपासून बचावासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेऊनच काम करावे, असे आवाहन आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी केले आहे.
केवळ कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उष्माघात उपचारासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्वच्छता चौक्यांवर पाणी आणि ओआरएसचा पुरवठा नियमित होतोय की नाही, याची वेळोवेळी तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
विविध स्तरांवर जनजागृती मोहीम
वाढत्या उष्म्यापासून कसा बचाव करावा, याबद्दल पालिकेकडून विविध स्तरांवर जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. भरउन्हात मुंबई चकाचक ठेवणाऱ्या हातांना आता प्रशासनाने माणुसकीची साथ दिली असून, या निर्णयामुळे हजारो स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
