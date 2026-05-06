विदेशी कोट्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई
१२१ रेल्वे प्रवासी जाळ्यात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : विदेशी पर्यटकांसाठी राखीव असलेल्या ‘फॉरेन टुरिस्ट कोटा’चा (एफटी कोटा) गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात मध्य रेल्वेने कडक कारवाई सुरू केली असून, ३९ प्रकरणांत तब्बल ३,५६,९१६ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. विशेष तपासणी मोहिमेदरम्यान १२१ प्रवासी अनियमित प्रवास करताना आढळून आले.
वैध कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिक विदेशी कोट्यातून तिकीट काढून प्रवास करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मध्य रेल्वेने ही मोहीम तीव्र केली. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ‘संगमित्रा एक्स्प्रेस’मध्ये हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर एफटी कोट्यातील भविष्यातील आरक्षणांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. २४ एप्रिल ते ११ जून २०२६ या कालावधीत ३१ गाड्यांमध्ये मध्य रेल्वेकडून १७४ मूळ पीएनआर विदेशी कोट्याअंतर्गत जारी झाल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. तिकीट तपासणी पथकाने विशेष मोहीम राबवून या तिकिटांची पडताळणी केली असता ३९ पीएनआर संशयास्पद आढळले. या कारवाईदरम्यान संबंधित १२१ प्रवाशांकडून नियमांनुसार दंड आकारण्यात आला.
तपशील मागितला
विदेशी पर्यटक कोट्याअंतर्गत प्रत्येक लांब पल्ल्याच्या गाडीत साधारणतः चार आसने राखीव ठेवली जातात. मात्र काही प्रवाशांनी नियम धाब्यावर बसवून या सुविधेचा गैरवापर केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात अधिकृत बुकिंग एजंटचा सहभाग आहे का, याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी आयआरसीटीसीकडे तपशील मागवण्यात आला असून तपास सुरू आहे. अशा गैरप्रकाराची माहिती ‘१३९’ हेल्पलाइन किंवा ‘रेल मदत’ ॲपद्वारे कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
