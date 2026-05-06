हार्बरवर एसी लोकलमुळे गोंधळ
सायंकाळच्या गर्दीवेळी खोळंबा; स्वाक्षरी मोहिमेद्वारे निषेध
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : मध्य रेल्वेने हार्बर मार्गावर एसी लोकलच्या फेऱ्यांत वाढ केली असली, तरी त्याचा फटका सामान्य प्रवाशांना बसत असल्याचे चित्र आहे. १ मेपासून आणखी १४ एसी लोकल फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या असून, एकूण एसी फेऱ्यांची संख्या २८वर पोहोचली आहे. मात्र या वाढीमुळे सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळी विलंब, प्रचंड गर्दी आणि गैरसोयी वाढल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत.
सीएसएमटी ते पनवेलदरम्यान काही नॉन-एसी गाड्यांच्या जागी एसी लोकल सुरू करण्यात आल्या. उष्णतेत दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी एसी तिकिटांचे दर सर्वसामान्यांना परवडत नसल्याने अनेक प्रवासी अडचणीत सापडले आहेत. परिणामी नॉन एसी गाड्यांवरील गर्दी आणखी वाढली आहे. सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळी परिस्थिती अधिकच गंभीर बनत आहे. सीएसएमटीहून सायंकाळी ६.२६ वाजता सुटणारी पनवेल धीमी लोकल हजारो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची असते; मात्र या गाडीतील सीएसएमटी बाजूचे तीन डबे महिलांसाठी राखीव असल्याने उर्वरित डब्यांवर प्रचंड ताण येतो. परिणामी प्लॅटफॉर्मवर लांब रांगा लागतात. गाडीत चढताना अडचणी निर्माण होतात आणि प्रवास अधिक त्रासदायक ठरतो. यातच सायंकाळी ६.३३ वाजता एसी लोकल गाडी येते. त्यामुळे साध्या लोकल प्रवाशांची गर्दी वाढत असल्याची तक्रार प्रवाशांनी केली आहे. त्यानंतरची ६.४१ वाजताची नॉन एसी लोकल दररोज १० ते १५ मिनिटे उशिरा धावत असल्याने प्लॅटफॉर्मवर गर्दी साचते आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो.
नियोजनात संतुलन राखा!
पनवेलकडे प्रवास करणाऱ्या नियमित प्रवाशांनी या परिस्थितीविरोधात स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात असून, एसी आणि नॉन एसी गाड्यांचे संतुलित नियोजन करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली सामान्य प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सोयींकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, अशी भूमिका प्रवाशांनी घेतली आहे. वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळावे आणि गर्दीच्या वेळेत पुरेशा नॉन एसी फेऱ्या चालवाव्यात, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
