ठाणे जिल्ह्यात ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची तत्त्वतः मंजुरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : महाराष्ट्राला ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयडीटीआर) उभारण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. ही संस्था ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील भपसई येथे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धर्तीवर उभारली जाणार आहे. यामुळे राज्यातील ड्रायव्हर प्रशिक्षण सुविधा मजबूत होईल आणि रस्त्यावरील सुरक्षितता वाढेल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत पुणे, नागपूर आणि लातूर येथे तीन आयडीटीआर कार्यरत आहेत. ठाणे ही चौथी संस्था असेल. मुंबईसारख्या घनदाट शहराजवळ असल्याने ही संस्था विशेष महत्त्वाची ठरेल. दरवर्षी लाखो अपघात होतात, त्यात चालकांच्या चुकीचा मोठा वाटा आहे. ही संस्था आधुनिक प्रशिक्षण, संशोधन आणि प्रमाणपत्र देईल.
लवकरच बांधकामाला सुरुवात
मंत्रालयाने नुकतीच ही मंजुरी दिली असून, लवकरच बांधकामाला सुरुवात होईल. राज्य सरकारने पीपीपी मॉडेलद्वारे खासगी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. यामुळे स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि रस्ते सुरक्षेसाठी मोठा टप्पा गाठला जाईल. महाराष्ट्रातील वाढत्या वाहनसंख्येतून उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ही पायरी महत्त्वाची आहे.
