पायधुनी संशयास्पद मृत्यू प्रकरण
अन्नातून विषबाधेची शक्यता मावळली
जेजे रुग्णालयाकडून सूक्ष्मजीव अहवाल प्राप्त
मुंबई, ता. ६ : पायधुनी येथील डोकाडिया कुटुंबाच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी जेजे रुग्णालयाने सूक्ष्मजीव (मायक्रोबायोलॉजी) अहवाल पोलिसांना सुपूर्द केला. त्यात अन्नातून विषबाधेची शक्यता फेटाळण्यात आली, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळते.
डोकाडिया कुटुंबाचे रक्ताचे नमुने, बिर्याणी, कलिंगड इत्यादी अन्न नमुने आणि मृतदेहाच्या पोटातील नमुने (गॅस्ट्रिक सॅम्पल) इत्यादींच्या चाचणीत विषबाधेस कारणीभूत ठरणारे जीवाणू सापडले नाहीत, असे या अहवालात आहे. याप्रकरणी जेजे रुग्णालयासह अन्न व औषध प्रशासनालय आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत विविध चाचण्या सुरू आहेत. पोलिसांच्या दाव्यानुसार यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल निर्णायक ठरेल. अद्याप तो प्राप्त झालेला नाही.
सामूहिक आत्महत्येची शक्यता
२६ एप्रिलला अब्दुल्ला डोकाडिया, पत्नी नसरीन, मोठी मुलगी आयेशा आणि धाकटी मुलगी जैनब यांचा मृत्यू झाला होता. अब्दुल्ला यांनी मृत्यूपूर्वी दिलेल्या जबाबानुसार, शनिवारी रात्रीच्या जेवणात अन्य कुटुंबीयांसह त्यांनी बिर्याणी घेतली. त्यानंतर रात्री दीडच्या सुमारास चौघांनी कलिंगड खाल्ले. दरम्यान, या चाचण्यांमधून अन्नामुळे विषबाधा हे कारण फेटाळले गेल्यास हत्या किंवा सामूहिक आत्महत्या याच शक्यता उरतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
