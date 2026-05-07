मुंबईतील स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे डिसेंबर पर्यंत सुरु होणार

मुंबईतील स्वयंचलित वाहन तपासणी
केंद्रे डिसेंबरपर्यंत सुरू होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता ७ : परिवहन संवर्गातील सर्व वाहनांची फिटनेस चाचणी केवळ नोंदणीकृत स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रांमार्फत (एटीएस) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबईतील स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे डिसेंबरपर्यंत सुरू होणार आहेत. एटीएस प्रणालीमुळे वाहन तपासणी प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित, संगणकीकृत आणि पारदर्शक होणार असून, मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने अचूकतेत वाढ होणार आहे.
परिवहन संवर्गातील सर्व वाहनांची फिटनेस चाचणी केवळ नोंदणीकृत स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रांमार्फत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पारंपरिक मानवी तपासणी पद्धती बाद होणार आहे. मुंबई सेंट्रल आणि अंधेरी येथे वाहनांसाठी स्वतंत्र ऑटोमेटेड फिटनेस चाचणी केंद्र उभारणार आहे. वाहने रस्त्यावर चालण्यासाठी सुरक्षित आणि नियमांनुसार आहेत याची पडताळणी होईल.
या केंद्रात वाहनांची फिटनेस चाचणी स्वयंचलित उपकरणांच्या साहाय्याने केली जाणार आहे. केंद्र उभारणीचे काम पूर्ण होण्यास सुमारे आठ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. या केंद्रात डिसेंबरमध्ये वाहन तपासणी सुरू होईल. तोपर्यंत सध्याचीच प्रक्रिया सुरू राहील. वाहनधारकाकडून वारंवार मागणी करूनही फिटनेस तपासणीचा क्रमांक लवकर येत नाही, योग्य प्रकारे तपासणी केली जात नाही, अशा वाहनधारकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. केंद्रामुळे वाहनांची फिटनेस प्रमाणपत्रे जारी करण्याची प्रक्रिया सुलभ, विश्वासार्ह आणि गतीने होणे अपेक्षित आहे. ज्यामुळे वाहने रस्त्यावर चालण्यासाठी सुरक्षित आहेत आणि नियमांचे पालन करत आहेत, याची खात्री केली जाईल. हे फिटनेस केंद्र वाहनांच्या इंजिनची स्थिती, ब्रेक, लाइट, हॉर्न आणि स्ट्रक्चरल अखंडता यांसारख्या पैलूंची तपासणी करणार आहे. यांत्रिक उपकरणांचा वापर करून वाहनांच्या फिटनेस चाचण्या स्वयंचलित केल्या जाणार आहेत.
या केंद्रामुळे काय होणार?
व्यावसायिक, प्रवासी वाहनांची दर दोन वर्षांनी फिटनेस चाचणी
आठ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांसाठी दरवर्षी फिटनेस चाचणी
संगणकाद्वारे वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र वाहनाच्या तपासणीसाठी ट्रॅकची गरज नाही
मुंबईत दोन स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (एटीएस) असणार आहेत. यापैकी मुंबई सेंट्रल येथे एटीएसचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तर अंधेरीचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. हे वाहन तपासणी केंद्र डिसेंबरपर्यंत सुरू होतील.
- भरत कळसकर, अपर परिवहन आयुक्त
