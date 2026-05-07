जागतिक थॅलेसेमिया दिन
राज्यात वाढतोय थॅलेसेमियाचा धोका
मुंबईत सर्वाधिक रुग्ण; राज्यातील रुग्णसंख्या १३ हजारांच्या पार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : राज्यात थॅलेसेमिया रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. राज्यातील थॅलेसेमिया रुग्णांची संख्या १३ हजारांपुढे गेली असून, एकट्या मुंबईत सर्वाधिक ३,४२० रुग्णांची नोंद झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट, मोफत जेनेटिक चाचण्या, एचएलए टायपिंग शिबिरे आणि औषधांचा पुरवठा वाढवून ‘थॅलेसेमियामुक्त भारत’ अभियानाला गती देण्याचा प्रयत्न सरकारमार्फत सुरू आहे.
जागतिक थॅलेसेमिया दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील थॅलेसेमिया नियंत्रण आणि उपचारासाठी राबवण्यात येणाऱ्या मोहिमेची माहिती दिली. ‘थॅलेसेमियामुक्त भारत’ या उद्दिष्टासह उपचार, तपासणी, जेनेटिक स्क्रीनिंग आणि बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट सुविधा मोठ्या प्रमाणावर विस्तारल्या जात आहेत. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसाठी ९.५ लाख ते १७ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, कोल इंडिया निधी आणि पंतप्रधान सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून ८ मे २०२५ पासून आतापर्यंत राज्यातील ९० मुलांचे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करण्यात आले आहेत. वेळेवर स्क्रीनिंग, विवाहपूर्व तपासणी, गर्भावस्थेतील जेनेटिक टेस्ट आणि बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटच्या माध्यमातून आगामी काळात थॅलेसेमियाचे प्रमाण कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले.
१३.७२ लाख तपासण्या
एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यात एकूण १३ लाख ७२ हजार ४८९ एचपीएलसी आणि एचबी इलेक्ट्रोफोरेसीस तपासण्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये एएनसी तपासण्यांची संख्या दोन लाख तीन हजार ३४० इतकी होती.
महाराष्ट्रातील थॅलेसेमियाची स्थिती
एकूण रुग्ण : १३,००३
सर्वाधिक रुग्ण
मुंबई - ३,४२०
पुणे - १,५०१
नागपूर - ६५०
छत्रपती संभाजीनगर - ६४१
नाशिक - ६०१
ठाणे - ५९३
जळगाव - ५०२
नांदेड - ५०२
अहिल्यानगर - ४४८
सांगली - ४१९
