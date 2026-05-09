कसारा मार्गावर दोन दिवस विशेष ब्लॉक
अनेक लोकल आसनगावपर्यंतच; इगतपुरी-खर्डीदरम्यान काम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात इगतपुरी-खर्डीदरम्यान ओव्हरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) संबंधित कामासाठी रविवार (ता. १०) आणि सोमवार (ता. ११) रोजी विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. दररोज दुपारी ३.५० ते सायंकाळी ५.५० वाजेपर्यंत अप आणि डाऊन मुख्य मार्गावर हा दोन तासांचा ब्लॉक राहणार आहे.
ब्लॉकदरम्यान या मार्गावरील उपनगरी सेवा उपलब्ध राहणार नसल्याने अनेक लोकल गाड्या आसनगावपर्यंतच चालविण्यात येणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून दुपारी १.१०, २.१७ आणि २.४६ वाजता सुटणाऱ्या कसारा लोकल गाड्या आसनगाव येथेच अर्ध्यावर थांबतील. तसेच, कसाराहून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या काही लोकल गाड्या आसनगाव येथूनच सुरू करण्यात येणार आहेत.
या ब्लॉकचा परिणाम मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांवरही होणार असून, काही गाड्या विविध स्थानकांवर नियंत्रित करण्यात येतील. लोकमान्य टिळक टर्मिनस-सुलतानपूर एक्स्प्रेस, पनवेल-गोरखपूर एक्स्प्रेस, कामायनी एक्स्प्रेस, राजधानी एक्स्प्रेससह अन्य गाड्यांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. काही एक्स्प्रेस गाड्यांना १० ते १५ मिनिटांचा अतिरिक्त विलंब होणार असल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.
पायाभूत सुविधांच्या देखभाल आणि सुरक्षिततेसाठी हे ब्लॉक आवश्यक असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले. प्रवाशांनी वेळापत्रक तपासून प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
