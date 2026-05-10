विरार-अलिबाग मल्टिकॉरिडॉर प्रकल्प : किकर
नवघर-बालवली रस्त्यासाठी ३२ हजार कोटी
राज्य सरकारची खर्चास मंजुरी; तीन वर्षांची मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : विरार-अलिबाग मल्टिकॉरिडॉर प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात नवघर-बालवली या ९६ किलोमीटरच्या रस्ते बांधणीवर तब्बल ३१ हजार ७९३ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. या खर्चास राज्य सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली असून प्रकल्पाच्या कामास वेग येणार आहे. हे काम पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) विरार-अलिबाग मल्टिकाॅरिडाॅर वाहतूक प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. या काॅरिडाॅरची १२६.६ किमी लांबी असणार असून त्यापैकी वसई येथील नवघर येथून मौजे बालवली (पेण)पर्यंतचा ९६.४१ किमी लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम केले जाणार आहे. त्यानुसार ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर प्रकल्प करण्यास मंजुरी देणे, प्रकल्पाच्या बांधकाम खर्चास प्रशासकीय मान्यता, एमएसआरडीसीला कार्यान्वयीन संस्था म्हणून मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने २१ हजार ५३३ कोटी रुपयांच्या बांधकाम खर्चासह इतर खर्च मिळून ३१ हजार ७९३ कोटी रुपयांच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी डीबीएफओटी (डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर) या तत्त्वावर एमएसआरडीसीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
या खर्चाला मंजुरी
- बांधकाम खर्च : २१,५३३ कोटी
- भाववाढ खर्च (एस्केलेशन) : २,५२४ कोटी
- आकस्मिक खर्च : ६०२ कोटी
- पूर्व परिचलन खर्च : २२१ कोटी
- वित्तीय खर्च : १९० कोटी
- बांधकामावरील जीएसटी : ४,३३० कोटी
- सेवांवरील जीएसटी : ७४ कोटी
- बांधकाम कालावधीतील व्याज : २,२६८ कोटी
- विमा : ४७ कोटी
