शिवसेना पक्षबांधणीसाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा दोन महिन्यांचा राज्यव्यापी दौरा; २२ जिल्ह्यांत साधणार थेट संवाद

खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा राज्यव्यापी दौरा
शिवसेना पक्षबांधणीसाठी २२ जिल्ह्यांत साधणार थेट संवाद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना संघटना बूथ स्तरापर्यंत अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिवसेना संसदीय गटनेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा १६ मेपासून राज्यव्यापी दौरा सुरू होत आहे.
१६ मे ते १५ जुलै या दोन महिन्यांच्या कालावधीत ते राज्यातील २२ जिल्हे आणि १०० हून अधिक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत. शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत या दौऱ्याची घोषणा केली.
शिवसेना मुख्यनेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्षाने संघटन बळकटीकरणावर भर दिला आहे. यापूर्वी डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मुंबई आणि ठाणे लोकसभा क्षेत्रातील जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातही दौरे केले आहेत. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही त्यांनी ६५ हून अधिक मतदारसंघांत तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून यशस्वी निवडणूक रणनीती आखली होती.
या दौऱ्यात मोठ्या सभांऐवजी प्रत्यक्ष भेटीगाठी आणि संघटनात्मक आढाव्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रामुख्याने ‘एसआयआर’ मोहिमेअंतर्गत बूथ प्रमुखांच्या नियुक्त्या बीएलए सक्षमीकरण आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणनीती यावर सविस्तर चर्चा होईल. यात जिल्हाप्रमुख, संपर्कप्रमुखांपासून ते थेट शाखाप्रमुख आणि बूथ स्तरावरील शिवसैनिकांच्या सूचना ऐकून घेतल्या जातील.
सुरुवात उत्तर महाराष्ट्रातून
मे महिन्यात नाशिक, धुळे, अहिल्यानगर, बीड, अमरावती आणि अकोला. जून महिना जळगाव, नंदुरबार, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली. जुलै महिना बुलडाणा, जालना, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, ठाणे आणि पालघर असा दौरा असणार आहे.
तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करणे आणि शिवसेनेचा बालेकिल्ला अधिक भक्कम करणे, हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.
