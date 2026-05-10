पदव्युत्तरचे वेळापत्रक जाहीर
प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात; ३ जूनला पहिली गुणवत्ता यादी
मुंबई, ता. १० : मुंबई विद्यापीठातील सर्व शैक्षणिक विभाग, सर्व संलग्नित महाविद्यालये, स्वायत्त महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्थेतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक मुंबई विद्यापीठामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राबविण्यात येत असलेली ही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ९ मे २०२६ पासून सुरू करण्यात आले आहे. चारही विद्याशाखेतील विविध विषयांचा यामध्ये समावेश आहे. विद्यापीठाच्या https://muadmission.samarth.edu.in या संकेतस्थळावर जाऊन विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येईल. या प्रक्रियेची पहिली गुणवत्ता यादी ३ जूनला जाहीर करण्यात येईल.
मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालये आणि स्वायत्त महाविद्यालयांनी निर्गमित केलेल्या या वेळापत्रकानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवावी. तसेच महाविद्यालयांकडे असलेल्या प्रवेश क्षमतेनुसार, आरक्षणाचे नियम व तरतूद आणि अभ्यासक्रमांच्या पात्रतेनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, असे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालिका डॉ. पूजा रौंदळे यांनी सांगितले. एआयसीटी अंतर्गत असलेल्या एमएमएस, एमसीए, एमटेक आणि एमई या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया ही सीईटी सेलमार्फत घेण्यात आलेल्या प्रवेश परीक्षेच्या निकालानंतर राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने ज्या विद्यार्थ्यांनी पदवीची ३ वर्षे पूर्ण केली आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना चौथ्या वर्षांसाठी (ऑनर्स आणि ऑनर्स विथ रिसर्च) साठी प्रवेश घेता येईल. राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना या सुवर्ण संधीचा फायदा घेता येईल. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे सर्व प्रवेश आणि त्यांचे शैक्षणिक उपक्रम हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन, मुंबई विद्यापीठ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी वेळोवेळी घालून दिलेल्या तरतूदी आणि मार्गदर्शक तत्त्वानुसार होतील.
