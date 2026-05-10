शेअर ट्रेडिंगच्या प्रलोभनाने वृद्धाची फसवणूक
मुंबई, ता. १० : फसव्या शेअर ट्रेडिंग ॲपद्वारे मध्य मुंबईत राहणाऱ्या ८२ वर्षांच्या वृद्धाला सायबर भामट्यांनी सुमारे ५० लाखांचा गंडा घातला. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
तक्रारदार वृद्धास मार्चमध्ये नामांकित बँकेची गुंतवणूक प्रतिनिधी असल्याचे भासवत एका महिलेने संपर्क साधला, आपल्या बँकेमार्फत गुंतवणूक केल्यास भरघोस फायदा मिळवून देऊ, असे प्रलोभन दाखवले. लगोलग वृद्धाला एका व्हॉट्सॲप समूहात सहभागी करून घेण्यात आले. या समूहावर शेअर बाजारात घडणाऱ्या छोट्या-मोठ्या घडामोडी, बारकावे आदी तपशील दिले जात होते. तसेच अन्य सदस्य या मार्गदर्शनामुळे नफा झाल्याचे संदेश समूहावर देत होते. त्यामुळे वृद्धाचा विश्वास बसला. पहिल्या टप्प्यात वृद्धाने २५ हजार रुपये गुंतवले. त्यावर नफा झाल्याचे वृद्धाच्या बँकेच्या नावे तयार करण्यात आलेल्या ॲपवर दिसले. शिवाय, एक हजार रुपये वृद्धांच्या खात्यावर जमा झाले. त्यामुळे वृद्धाने पुढील तीन आठवड्यांत तब्बल ४९.२४ लाख रुपये गुंतवले. त्यावरील नफा काढण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना आणखी रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले. वृद्धाने घराजवळील बँक शाखेत चौकशी केली असता फसवणूक झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले, असे पोलिसांनी सांगितले.
