मुंबई महापालिकेचा दुटप्पी कारभार
नागरिकांना ‘उष्माघाता’चा इशारा, जवानांना भरउन्हात समुद्रावर राबवले!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : एकीकडे वाढत्या तापमानामुळे मुंबईकरांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करायचे आणि दुसरीकडे आपल्याच जवानांना भरउन्हात मृत्यूच्या दाढेत ढकलायचे, असा संतापजनक प्रकार मुंबई अग्निशमन दलात सुरू आहे. गिरगाव चौपाटीवर सुरू असलेल्या ‘फ्लड रेस्क्यू ट्रेनिंग’मुळे जवानांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, पालिका आयुक्तांकडे याविरोधात धाव घेण्यात आली आहे.
सध्या उन्हाचा तडाखा प्रचंड वाढला आहे. मुंबईचे तापमान ४० अंशांच्या आसपास असताना जवानांना समुद्रात प्रशिक्षणासाठी जुंपले आहे. मुंबई अग्निशमन दलामध्ये मनुष्यबळाचा तुटवडा आहे. त्यातच शहरात आगीच्या घटना वाढत असताना मुख्य अग्निशमन केंद्रांवर तैनात करण्याऐवजी जवानांना प्रशिक्षणात गुंतवणे धोकादायक असल्याचा आरोप होत आहे.
पावसाळा तोंडावर आल्याने सध्या अग्निशमन दलाकडून देश किंवा ऑपरेशनचे प्रशिक्षण सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून ब्लड रेस्क्यू ट्रेनिंग सुरू करण्यात आले आहे. पावसाळी आपत्कालीन परिस्थितीत रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी हे प्रशिक्षण महत्त्वाचे मानले जाते. असे असले तरी सकाळच्या सतत किंवा सायंकाळच्या सत्रात हे ट्रेनिंग देता आले असते. मात्र, असे न करता जवानांना भरउन्हाच्या काहिरीमध्ये समुद्रावर प्रशिक्षण घेण्यास भाग पाडण्यात आले आहे.
बीएमसी एससी-एसटी एम्प्लॉईज असोसिएशनने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
प्रशिक्षण तातडीने थांबवा!
संघटनेचे सरचिटणीस डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून हे प्रशिक्षण तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे. स्वतः महापालिका सोशल मीडियावरून उष्माघाताचे धोके सांगते, मग अग्निशमन दलाचे जवान लोखंडी शरीराचे आहेत का, एखाद्याचा जीव गेल्यास प्रशासन जबाबदारी घेणार का, असा संतप्त सवाल डॉ. कांबळे-बापेरकर यांनी उपस्थित केला आहे.
