तुमच्या चुकांचा भुर्दंड जनतेला का?
राज यांचा मोदींवर पत्राद्वारे घणाघात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच भारतीयांना सोने खरेदी, पेट्रोल-डिझेलचा वापर आणि परदेश दौरे टाळून काटकसर करण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधानांच्या या आवाहनातील विरोधाभास उघडा पाडत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्राद्वारे सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. ‘‘चुका तुमच्या आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का,’’ असा थेट सवाल त्यांनी विचारला आहे.
पंतप्रधानांनी इराण युद्ध आणि विदेशी गंगाजळीचे कारण देत जनतेला निर्बंध पाळण्यास सांगितले आहे. यावर राज ठाकरे यांनी ऐतिहासिक दाखले देत प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘‘२००८, २०११ आणि २०१४ च्या काळातही आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर ९० ते १०० डॉलर्स प्रतिबॅरल होते. तेव्हा मनमोहन सिंग किंवा खुद्द मोदींनी असे काटकसरीचे आवाहन केले नव्हते; मग आताच हे कशासाठी,’’ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. जेव्हा तेलाचे भाव ६० डॉलर्स होते, तेव्हा चढ्या दराने पेट्रोल विकून कमावलेले लाखो कोटी रुपये कुठे गेले, असा हिशोबही त्यांनी मागितला आहे.
राज लिहितात...
- पंतप्रधान आणि त्यांचे सहकारी देशभर शेकडो गाड्यांच्या ताफ्यासह मिरवणुका काढतात, स्वतःवर फुले उधळून घेतात, तेव्हा पेट्रोल आणि पैसा वाया जात नाही का?
- निवडणुकांच्या रोड शोमध्ये आणि प्रचारात होणारा अफाट खर्च आणि इंधनाची नासाडी सरकारला का दिसत नाही?
- पंतप्रधानांनी ज्या मोफत योजनांच्या (रेवडी) संस्कृतीवर टीका केली होती, त्याच योजना राबवून निवडणुका जिंकल्या जात आहेत.
- महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आली आहे. महिलांना सक्षम करण्याऐवजी तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि महागाई वाढवून ते पुन्हा काढून घ्यायचे, हे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारे आहे.
- गेल्या तीन महिन्यांत विदेशी गुंतवणूकदारांनी दीड लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत.
- शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत गुंतवणूक करण्याऐवजी केवळ हिंदी लादण्यावर भर दिल्याने तरुणवर्ग परदेशात जात आहे.
- पंतप्रधान १५ मेपासून पाच देशांच्या दौऱ्यावर जात आहेत. त्यांनी स्वतःचे दौरे थांबवून मगच जनतेला आवाहन करावे.
