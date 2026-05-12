पंतप्रधानांच्या आवाहनाला भाजपचाच हरताळ
अमित साटम यांचा २५ गाड्यांचा ताफा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला इंधन बचतीचे आणि काटकसरीचे आवाहन करून दोन दिवस उलटत नाहीत, तोच मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी या शिस्तीला हरताळ फासला आहे. मुंबईतील नालेसफाईच्या पाहणी दौऱ्यासाठी साटम यांनी चक्क २५ गाड्यांचा अवाढव्य ताफा वापरल्याने राजकीय वर्तुळातून त्यांच्यावर तीव्र टीका होत आहे. ‘जनतेला त्यागाचे सल्ले आणि स्वतःला मात्र शाही थाट,’ अशा शब्दांत विरोधकांनी साटम यांच्या दुटप्पी भूमिकेचा पंचनामा केला आहे.
अमित साटम यांनी मंगळवारी (ता. १२) मुंबई उपनगरांमध्ये नालेसफाईचा आढावा घेतला. या दौऱ्याचे स्वरूप एखाद्या राजकीय मिरवणुकीसारखे होते. साटम यांच्या स्वतःच्या वाहनांसह या ताफ्यात आमदार, माजी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्यांची लांबलचक रांग होती. एका बाजूला सामान्य नागरिक महागाई आणि इंधन दरवाढीने होरपळत असताना सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षांनी नालेसफाईसारख्या कामासाठी अशा प्रकारे इंधनाची उधळपट्टी करणे म्हणजे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनावर टीका करताना सत्ताधाऱ्यांच्या गाड्यांच्या ताफ्याचा उल्लेख केला आहे. साटम यांच्या या २५ गाड्यांच्या दौऱ्याने राज ठाकरेंची टीका कशी रास्त आहे, हेच सिद्ध झाले आहे.
विरोधकांचे टीकास्त्र
या दौऱ्यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार गट) अमित साटम यांच्यावर थेट हल्ला चढवला आहे. ‘पंतप्रधानांचा सल्ला फक्त सामान्य माणसानेच पाळायचा का, साटम यांना इंधन बचतीचा विसर पडला आहे की ते सत्तेच्या नशेत आहेत,’ असा सवाल वर्षा गायकवाड यांनी विचारला, तर रोहित पवार यांनी साटम यांच्या ताफ्यावर खोचक टिप्पणी करत, ‘बहुधा यांच्या गाड्या पाण्यावर चालत असाव्यात,’ असा टोला लगावला.
समर्थन करताना दमछाक!
टीकेनंतर अमित साटम यांनी ‘आमचा दौरा वसुलीसाठी नाही तर सुरक्षेसाठी आहे,’ असा दावा केला असला, तरी २५ गाड्यांच्या ताफ्याचे समर्थन करताना त्यांची दमछाक होताना दिसली. नालेसफाईच्या पाहणीत पारदर्शकता आणण्याऐवजी साटम यांनी या अवाढव्य लवाजम्यासह केवळ शक्तिप्रदर्शन केल्याची टीका सामान्य मुंबईकरांकडूनही केली जात आहे.
