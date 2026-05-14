निधीवाटपातील दुजाभाव
हा मतदारांचा अपमान!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः मुंबई महापालिकेचा विकासनिधी सत्ताधारी पक्षाला भरभरून दिला जातो; मात्र विरोधी पक्षावर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी महापौरांकडे वाढल्या आहेत. विरोधी पक्षांबरोबर असा दुजाभाव का, आम्ही प्रभागातील कामे कशी करायची, असा सवाल महापौर रितू तावडे यांना मनसेच्या प्रभाग क्रमांक ३८च्या नगरसेविका सुरेखा परब-लोके यांनी पत्राद्वारे विचारला आहे. ही दुय्यम वागणूक म्हणजे मतदारांचा घोर अपमान आहे, असेही नगरसेविका परब-लोके यांनी म्हटले आहे.
मुंबई महापालिकेने वर्ष २०२६-२७ साठी विकासनिधीची तरतूद केली आहे. मुंबईतील अनेक प्रभागांवर कोट्यवधींच्या विकासनिधीची खैरात करण्यात आली आहे. आपला प्रभाग ३८ हा झोपडपट्टीबहुल असून नागरिकांनी अपेक्षित असलेला विकास घडवण्यासाठी माझ्यावर विश्वास दाखवून निवडून दिले. आमच्या वाॅर्डसाठी अत्यल्प विकासनिधीची तरतूद झाल्यानंतर स्थानिकांच्या आशा-अपेक्षांची आणि अनेक वर्षांपासून अपूर्ण राहिलेल्या विकासस्वप्नांची पूर्तता करायची तरी कशी, असा प्रश्न सतावत आहे, असा प्रश्न लाेके यांनी विचारला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.